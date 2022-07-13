«Появились силы»: Лобода вышла из тени после того, как вскрылась правда о ней и ее любовнике

Накануне Светлану Лободу обличили во лжи журналистка Алена Жигалова и продюсер Кирилл Чибисов. Они оба решили вывести на чистую воду артистку и рассказали, что ее роман с Тиллем Линдеманном — всего лишь выдумка.

Мало того, утверждает Жигалова, немецкий певец уже давно не может иметь детей, поэтому дочь Тильда — точно не его.

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На самом деле Светлана Лобода родила от женатого любовника, который не захотел расставаться с женой ради блондинки. Бывшая продюсер знаменитости Нателла Крапивина написала в соцсетях, что «смеется над этими новостями в голос». А вот ее подруга решила выдержать паузу. Спустя сутки она все-таки объявилась в соцсетях со странным сообщением.

«Еду на студию. Появились силы и вдохновение», — написала она.

Похоже, что звезда сама устала от лжи и почувствовала себя свободной и вдохновленной, когда уже можно не врать?