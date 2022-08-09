Повязала бантик, схватила метлу: Кудрявцева застала четырехлетнюю дочку за уборкой на балконе

Этим летом Лера предпочла уехать отдыхать в Болгарию. Она взяла с собой маму, а также друзей. Большую часть времени телеведущая посвящает дочке, которой 9 августа исполнилось 4 года.

Малышка обычно ходит в престижный садик, где уже учит английский язык. А вот во время каникул кроха плавает в бассейне и много гуляет.