Повязала бантик, схватила метлу: Кудрявцева застала четырехлетнюю дочку за уборкой на балконе

Лера Кудрявцева знакома зрителям, так как большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет развлекательные программы.
Также блондинка появляется на «Песне года» и «Новой волне». Не так давно она отпраздновала свое 51-летие. Поклонники не перестают удивляться тому, что звезда не стареет. Она также следит за фигурой.
Этим летом Лера предпочла уехать отдыхать в Болгарию. Она взяла с собой маму, а также друзей. Большую часть времени телеведущая посвящает дочке, которой 9 августа исполнилось 4 года.
Малышка обычно ходит в престижный садик, где уже учит английский язык. А вот во время каникул кроха плавает в бассейне и много гуляет.
Накануне Кудрявцева опубликовала трогательное видео. Она застала дочку, которая хозяйничала на балконе. Она повязала резинку с бантиком на волосы и с метлой в руках смахивала песок и пыль. При этом Мария выглядела по-деловому.
«И чтобы пол всегда был чистый», – напевала она.
Поклонники пришли в восторг от наследницы Леры. Многие отметили, что она быстро растет. Другие восхитились тем, как старается малышка.
«Сразу видно, что ребенок не избалованный», «Классная такая», «Просто шикарно, помощница растет», «Она прям самостоятельная у вас», «Маша будет прекрасной хозяйственной девушкой», «Недавно готовила, теперь убирается!», «Золотой ребенок», — стали писать подписчики.