Повторяла одну и ту же фразу: 9-летняя дочь Шатунова впала в истерику на прощании с отцом

Смерть Юрия Шатунова в самом расцвете лет стала настоящим шоком для его родных. Жене артиста нелегко переживать утрату, но еще тяжелее — детям Юрия: 9-летней дочери Эстелле и 16-летнему сыну Дэннису. Наследники певца прекрасно поняли, что навсегда попрощались с папой.

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День прощания с родителем стал для неокрепшей детской психики одним из самых сложных в жизни. Мало того, у дочери легендарного артиста случилась истерика, когда та стояла у гроба. Эстелла повторяла одну и ту же фразу.

«Жена Юры держится, она молодец. Сын тоже старается держаться. А вот дочка Юры, конечно, сильно плакала: «Папа, вставай!». Когда ей сказали, что папа умер, она не поверила. А когда увидела его в гробу, пришло осознание. Ох, как жаль детей», — поделился директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

Ранее продюсер «Ласкового мая» заявил о готовящемся грядущем расследовании.

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