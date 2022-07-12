Поводы для гордости: Каролина Севастьянова в платье с разрезами показала главные достоинства своей фигуры

Гимнастка Каролина Севастьянова признается – жить в Монако ей не надоело нисколько. Девушка уже третий месяц отдыхает на Лазурном берегу и не торопится домой. Хоть и проживает день сурка ежедневно: пляж и море днем, вечеринка в ресторане вечером.

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Накануне красотка снова показала, в чем вышла в свет после заката. Девушка нарядилась в элегантное вечернее платье в пол, имеющее декольте до самого пояса и вырез до бедра. В открывшихся взору публики разрезах Севастьянова показала самые главные достоинства своей фигуры – пышный бюст и бесконечные ноги. Рост гимнастки 175 см, и она очень гордится этими сантиметрами.

Напомним, Севастьянова выиграла Олимпиаду в составе команды по многоборью в Лондоне в 2012 году.