Повиляла достоинством: Екатерина Климова в мини-шортах блеснула изящными бедрами

Екатерина Климова является известной актрисой. Она знакома зрителям благодаря дилогии «Мы из будущего». Но также она снялась и в других картинах: «Матч», «Семь главных желаний», «Елки новые». Также актриса успела стать многодетной мамой. Ее дочка от первого брака Елизавета уже взрослая.

А от Игоря Петренко она родила сыновей: Матвея и Корнея. В браке с Гелой Месхи у нее родилась дочка Изабелла.