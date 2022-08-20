Повиляла достоинством: Екатерина Климова в мини-шортах блеснула изящными бедрами

Екатерина Климова является известной актрисой. Она знакома зрителям благодаря дилогии «Мы из будущего». Но также она снялась и в других картинах: «Матч», «Семь главных желаний», «Елки новые». Также актриса успела стать многодетной мамой. Ее дочка от первого брака Елизавета уже взрослая.
А от Игоря Петренко она родила сыновей: Матвея и Корнея. В браке с Гелой Месхи у нее родилась дочка Изабелла.
В последнее время Екатерина много работает. Она пропала из соцсетей. Хотя раньше актриса часто участвовала в фотосессиях и хвасталась нарядами. Она в свои 44 года может похвастаться стройностью и моложавым видом. На этот раз младшая дочка артистки засняла свою маму, которая устроила домашнюю тренировку.
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Климова была в топе-бандо и мини-шортах. Она задорно прыгала через скакалку, виляя бедрами из стороны в сторону. Актриса активно двигалась. Она показала тонкую талию и подтянутые формы. Екатерина сразила поклонников тем, в какой форме находится. Ее стали осыпать комплиментами. Однако комментарии к посту она отключила.