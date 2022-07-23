«Повидавший виды матрас»: Шахназаров показал, как живет Гребенщиков в Лондоне

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков уже несколько лет живет в Лондоне. Уверяет, что именно там ему хорошо работается.

В каких условиях к музыканту приходит муза, показал публицист Михаил Шахназаров. Его настолько удивила окружающая Гребенщикова обстановка, что он иронично назвал ее «царством порядка и чистоты».