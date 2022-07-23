«Повидавший виды матрас»: Шахназаров показал, как живет Гребенщиков в Лондоне

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков уже несколько лет живет в Лондоне. Уверяет, что именно там ему хорошо работается.
В каких условиях к музыканту приходит муза, показал публицист Михаил Шахназаров. Его настолько удивила окружающая Гребенщикова обстановка, что он иронично назвал ее «царством порядка и чистоты».
«Борис Гребенщиков вкушает эликсиры слога и рифмы в стенах своей лондонской квартиры. Посреди этого царства порядка и чистоты можно узреть, повидавший виды, матрас. Он порван, несвеж и засален», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
Борис Гребенщиков в Лондоне. Фото: соцсети
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Напомним, ранее Борис Гребенщиков отметился в Израиле. В мае «Аквариум» давал там концерт. Не обошлось и без негативных высказываний артиста в адрес России. Хотя позже признался в любви к Родине.