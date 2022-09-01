Повидалась с Харламовым? Преобразившаяся Асмус в брюках цвета фуксии и корсете предстала с дочкой 1 сентября

Актриса не смогла отпустить дочку в школу одну. Однако наряд звезды многих удивил.
Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Многие знают ее благодаря сериалу «Интерны». Также она жила в браке с Гариком Харламовым, от которого родила дочку Анастасию.

Примечательно, что в 2020 году  они объявили о разводе. Это было так неожиданно, что многие до последнего не верили в случившееся.

Примечательно, что теперь Асмус редко говорит о личной жизни, но не скрывает, что у нее есть бойфренд. А вот его имя она хранит в тайне. Актриса активно снимается в новых проектах. Харламов встречался с Екатериной Ковальчук. Недавно бывшие влюбленные снова пересеклись на съемках. А вот 1 сентября, по всей видимости, он увиделся с экс-женой.

Юморист отвел свою подросшую наследницу на школьную линейку. Девочка была в черной школьной форме и белых гольфиках. Ее прическу красили два черных бантика. Харламов остался верен себе и облачился в спортивный костюм. 

«Проводили Анастасию в 3 класс. Всех с праздником!» — написал он.

Гарик Харламов. Фото: соцсети звезды

Поклонники стали переживать за Асмус. Она перестала выходить на связь после новостей о том, что на нее завели дело о дискредитации российской армии. Однако ближе к вечеру актриса выложила фото. Оказалось, что она тоже была рядом с дочкой в важный день. Однако Кристина удивила поклонников своим видом. 

У нее были лохматые волосы и яркий макияж. Артистка предстала в брюках цвета фуксии и блузке с корсетом. Лук дополнили белые лодочки. Она обняла дочку за плечо, стоя у своего особняка.

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Кристина Асмус с дочкой. Фото: соцсети звезды

«Если вы пришли на эту страницу за комментариями… По поводу моего образа, конечно, то я вас разочарую. Расскажу все позже. А пока — поздравляю школьников, студентов, педагогов и родителей с началом нового учебного года. Вдохновения, сил, достаточного количества сна и удовольствия от процесса!» — написала она.

Поклонники понадеялись, что в таком аутфите Асмус не появилась в школе. При этом многие восхитились ее дочкой, которая растет копией папы.

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