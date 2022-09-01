Повидалась с Харламовым? Преобразившаяся Асмус в брюках цвета фуксии и корсете предстала с дочкой 1 сентября

Поклонники стали переживать за Асмус. Она перестала выходить на связь после новостей о том, что на нее завели дело о дискредитации российской армии. Однако ближе к вечеру актриса выложила фото. Оказалось, что она тоже была рядом с дочкой в важный день. Однако Кристина удивила поклонников своим видом.

У нее были лохматые волосы и яркий макияж. Артистка предстала в брюках цвета фуксии и блузке с корсетом. Лук дополнили белые лодочки. Она обняла дочку за плечо, стоя у своего особняка.

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