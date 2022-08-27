«Повернуло в сторону»: музыкальный критик – о будущем Земфиры

Недавно певица Земфира заявила о новом гастрольном туре. Ближайшей осенью она прокатится по Европе, заглянет в Турцию и на Кипр. Всего в планах – более десяти концертов. России в этом списке нет – ведь с начала весны Рамазанова живет в Париже и возвращаться, судя по всему, не намерена.
По мнению музыкального критика Павла Рудченко, многие фанаты могут от нее отвернуться.
«Есть музыкальность у этого человека, нельзя отрицать талант, но, действительно, ее повернуло немного в другую идеологическую сторону и отвернуло от большого количества слушателей, почитателей ее творчества. Кто-то усмотрел там интересные музыкальные ноты, кто-то пытался услышать идеологические моменты», — сказал Рудченко NEWS.ru.
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Напомним, на днях Земфира отметила свой 46-й день рождения в компании Ренаты Литвиновой. Именно с ней певица перебралась во Францию.