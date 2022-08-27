«Повернуло в сторону»: музыкальный критик – о будущем Земфиры

Недавно певица Земфира заявила о новом гастрольном туре. Ближайшей осенью она прокатится по Европе, заглянет в Турцию и на Кипр. Всего в планах – более десяти концертов. России в этом списке нет – ведь с начала весны Рамазанова живет в Париже и возвращаться, судя по всему, не намерена.

По мнению музыкального критика Павла Рудченко, многие фанаты могут от нее отвернуться.