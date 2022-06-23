«Поверить невозможно! Сердце Юры остановилось»: Пригожина ошеломила новость о смерти молодого Шатунова

Юрий Шатунов скончался из-за острой сердечной недостаточности. Также уточняется, что причиной смерти стал обширный инфаркт. Артист не был в наркотическом или алкогольном опьянении. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет.

Юрию Шатунову вызвали скорую вчера, 22 июня, примерно в 11 вечера. Лидер группы «Ласковый май» жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Одним из первых известие о смерти Юрия Шатунова прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Такая печальная новость ошеломила мужа певицы Валерии. Он до сих пор не может поверить в случившееся.

«Конечно же, в это невозможно поверить. Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось. Не стало Юры Шатунова. Светлая память и соболезнования родным, близким и фанатам его творчества», — написал Пригожин.

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