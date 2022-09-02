Поверил как в художника? Никас Сафронов посоветовал Тарзану брать пример с Веласкеса

Муж Наташи Королевой в последнее время продвигает себя в качестве художника, решив завязать со стриптизом.

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Пока Тарзан пишет в основном портреты своей знаменитой жены, продает мало, поскольку хочет провести большую выставку. Но некоторые полотна все-таки реализовал. Говорит, что очень дорого — буквально за десятки миллионов.

Никас Сафронов заметил, что Тарзан работает в классическом стиле и похвалил его за это, дескать многие знаменитости предпочитают наив или абстракцию, а Сергей Глушко пошел своим путем.

«Еще Дали сказал: «Сначала научитесь писать как Веласкес, а потом пишите как хотите», — заметил Сафронов.

Источник: Sobesednik.ru.