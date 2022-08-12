«Поведение Ивана, родства не помнящего»: режиссер «Сватов» - о выходке Кошмал

На днях стало известно, что Федор Добронравов и Анна Кошмал не будут сниматься в восьмом сезоне «Сватов». Это было их собственное желание. Тем временем, ранее Кошмал высказался в адрес тех своих коллег, кто имеет противоположную ей точку зрения.
Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич считает, что Анна ведет себя не порядочно.
«Поведение Кошмал - это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно. Гораздо больше уважения к людям, которые сразу заявили, что не хотят ничего иметь общего с нашей страной, и ушли, — цитирует Радзюкевича woman.ru.
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Напомним, ранее стало известно, что восьмой сезон «Сватов» скоро начнут снимать. А уход Кошмал и Добронравова обыграют.