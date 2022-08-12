«Поведение Ивана, родства не помнящего»: режиссер «Сватов» - о выходке Кошмал

На днях стало известно, что Федор Добронравов и Анна Кошмал не будут сниматься в восьмом сезоне «Сватов». Это было их собственное желание. Тем временем, ранее Кошмал высказался в адрес тех своих коллег, кто имеет противоположную ей точку зрения.

Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич считает, что Анна ведет себя не порядочно.