«Поведение Ивана, родства не помнящего»: режиссер «Сватов» — о Кошмал, составившей свой «черный список» артистов

Режиссер сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич дал понять, что осуждает действия актрисы Анны Кошмал, которая занесла в «черный список» артистов, работавших с ней на одной съемочной площадке.
«Поведение Кошмал — это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно. Гораздо больше уважения к людям, которые сразу заявили, что не хотят ничего иметь общего с нашей страной и уходят», — сказал Эдуард Радзюкевич.
Эдуард Радзюкевич. Фото: Global Look Press
Стоит отметить, что украинская актриса Анна Кошмал смогла завоевать любовь российских поклонников после съемок в сериале «Сваты».
Когда была закончена работа над седьмым сезоном сериала, актриса публично признавалась в любви к своим экранным бабушке и дедушке — Татьяне Кравченко и Федору Добронравову, говоря о том, что они стали ей практически родными людьми.
Но после известных событий в мире Анна Кошмал предпочла перечеркнуть все, что связывало ее с этим людьми, спровоцировав негативную реакцию.
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По материалам Woman.ru,