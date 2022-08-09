«Поведение Ивана, родства не помнящего»: режиссер «Сватов» — о Кошмал, составившей свой «черный список» артистов

Режиссер сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич дал понять, что осуждает действия актрисы Анны Кошмал, которая занесла в «черный список» артистов, работавших с ней на одной съемочной площадке.

«Поведение Кошмал — это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно. Гораздо больше уважения к людям, которые сразу заявили, что не хотят ничего иметь общего с нашей страной и уходят», — сказал Эдуард Радзюкевич.