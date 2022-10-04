«Поведение Аллы соответствует образу счастливой замужней женщины»: Пугачеву сравнили с женой декабриста

Поговаривают, что Алла Пугачева на частном джете покинула Россию, она вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой улетела в Израиль. Также в СМИ появилась информация о том, что Примадонна якобы приезжала на родину только для того, чтобы выставить на продажу подмосковный замок в деревне Грязь и забрать документы детей из элитной гимназии, чтобы перевести их в школу за границей.

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В беседе с сайтом Teleprogramma.pro психолог, руководитель психологического центра Анна Завгороднева ответила на вопрос о том, можно ли назвать семью Примадонны настоящей. Эксперт сравнила жену шоумена Максима Галкина* с женами декабристов.

«Мне кажется, поведение Аллы Пугачевой вполне соответствует образу счастливой замужней женщины. Она недавно, как известно, выступила с резонансным заявлением — прямо как жена декабриста. Мол, если применяете санкции к моему мужу — применяйте такие же и ко мне. По крайней мере, внешняя позиция демонстрирует единение взглядов, суждений, — именно такое поведение свойственно супругам. Они выглядят, как крепкая семья. Далеко не всегда внутри семьи могут быть общие взгляды и суждения, но семья сохраняется за счет того, что каждый уважает позицию другого и готов его поддержать. Пугачева демонстрирует именно такое поведение», — говорит психолог Завгороднева в беседе с Teleprogramma.pro.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента