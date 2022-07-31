Потухший взгляд, неухоженные волосы: Вера Брежнева впервые за долгое время показала, как выглядит сейчас

Экс-солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева в последнее время не размещает в соцсети свои фотографии и не рассказывает, где находится сейчас.

Лишь по каким-то намекам можно предполагать, что звезда покинула Италию, где находилась сначала зимы и переместилась на Бали.

В жаркие страны, к океану, Вера Брежнева могла податься в поисках душевного равновесия. Певица довольно часто и много говорит о том, как ей непросто в последнее время справляться с эмоциями.

Душевное состояние Веры Брежневой наносит отпечаток на ее внешний вид. Судя по снимку, которым певица поделилась в соцсети, у нее нет сил, чтобы ухаживать за собой.

Всегда холеная звезда, сейчас превратилась в обычную женщину средних лет. У Веры Брежневой потухший взгляд, волосы без укладки с неровными кончиками.