«Потухшая, с серым лицом... Как после смены на заводе»: Анджелина Джоли без макияжа заставила народ ахнуть

Анджелина Джоли — многодетная мама. От Брэда Питта у голливудской дивы есть трое биологических детей: дочка Шайло и близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Также у актрисы есть и усыновленные отпрыски. Джоли как и прежде много снимается в кино.

Увидеть экс-жену Брэда Питта без макияжа большая редкость. Однако многие поклонники лишились дара речи, когда в Сеть попали кадры, на которых Анджелина позирует без косметики, посеревшая и с морщинками. В таком виде голливудская дива мало чем отличается от американских домохозяек.

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