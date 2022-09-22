«Потухшая, с серым лицом... Как после смены на заводе»: Анджелина Джоли без макияжа заставила народ ахнуть

Анджелина Джоли — многодетная мама. От Брэда Питта у голливудской дивы есть трое биологических детей: дочка Шайло и близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Также у актрисы есть и усыновленные отпрыски. Джоли как и прежде много снимается в кино.
Увидеть экс-жену Брэда Питта без макияжа большая редкость. Однако многие поклонники лишились дара речи, когда в Сеть попали кадры, на которых Анджелина позирует без косметики, посеревшая и с морщинками. В таком виде голливудская дива мало чем отличается от американских домохозяек.
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«Бледная какая-то», «Губы как будто пчелы покусали», «Такой вид, как будто пахала на полях», «Обычная! Как все», «Ничего особенного», «И где тут Энжи?», «Потухшая, с серым лицом... Как будто после смены на заводе», «Потускнела», — пишут фолловеры.
Анджелина Джоли без макияжа. Фото: Global Look Press