«Потухшая? Глаза мутные»: 73-летняя Пугачева с умытым лицом и без парика поразила «благородной» бледностью

Алла Пугачева все лето просидела под замком. К такому мнению пришли ее поклонники, заметив, что Примадонна совсем не загорела. Многие предположили, что певица специально не принимала солнечных ван, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения и лишней пигментации.

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В гостях у четы Юдашкиных в загородной резиденции Примадонна засветила свои бледные щиколотки, усевшись на лавку в саду. При этом к модельеру Алла Пугачева приехала без макияжа, с умытым лицом и без парика. Зато певица успела принарядиться, отдав предпочтение льняному костюмчику с брюками палаццо и рубахе оверсайз. Изюминкой образа стали сникеры с белыми носочками.