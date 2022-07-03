«Потрясла страну»: Кушанашвили сравнил смерть Шатунова с уходом Фриске и Началовой

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. У 48-летнего исполнителя были проблемы с сердцем, которые привели к его ранней смерти.
Безвременный уход Юрия Шатунова потряс его поклонников. Светский журналист Отар Кушанашвили, которые не раз брал интервью у Шатунова, решил исследовать природу любви к нему миллионов.
«Почему смерть именно этого парня так потрясла страну? Как не потрясла смерть Жанны Фриске или столь же молодой Юлии Началовой. Что в нем такого, что все его признали сыном и дальним родственником? Почему именно Юра Шатунов стал той переломной вехой, когда люди почувствовали, что самое главное, чего нам будет не хватать, это сантиментов. Оказывается, сантименты во все времена и эпохи – самое главное, что есть у людей», - пришел к выводу Отар Кушанашвили.
Отар Кушанашвили прямо заявил, что у Юрия Шатунова не было голоса, но было доброе сердце, а это оказалось гораздо важнее вокальных данных.
По материалам Youtube-шоу «Каково?!»
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