«Потрясла страну»: Кушанашвили сравнил смерть Шатунова с уходом Фриске и Началовой

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. У 48-летнего исполнителя были проблемы с сердцем, которые привели к его ранней смерти.

Безвременный уход Юрия Шатунова потряс его поклонников. Светский журналист Отар Кушанашвили, которые не раз брал интервью у Шатунова, решил исследовать природу любви к нему миллионов.