«Потрясающий человек»: Яна Рудковская нежно прильнула к плечу мужа Настасьи Шубской

Продюсер Яна Рудковская сделала признание об известном хоккеисте Александре Овечкине.
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: соцсети

Продюсер и жена известного фигуриста Евгения Плющенко — Яна Рудковская — поделилась в микроблоге неожиданным кадром.

На нем она позирует вместе в прославленным хоккеистом Александром Овечкиным. На фото Яна Рудковская прильнула к спортсмену и мужу модели Настасьи Шубской.

Продюсер призналась, что их с Овечкиным связывает многолетняя дружба. С Яной Александр был знаком еще до появления в его жизни Настасьи Шубской.

«С Александром Овечкиным дружим 12 лет! Он не только великий спортсмен, но и потрясающий человек, который вместе со своей супругой очень много делает добрых дел», — написала под фото Яна Рудковская.

 

Александр Овечкин и Яна Рудковская. Фото: соцсети

На встречу с Овечкиным Рудковская облачилась в платье, поверх которого накинула пудровую косуху. Поклонники Яны Рудковской признались, что впечатлены кадром, и сделали комплименты Яне.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Замечательно, когда такая долгая дружба», «Очень классная пара», «Крепкой дружбы», «Как всегда, выглядите шикарно, красавица», — высказались в Сети.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  