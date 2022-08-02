«Потрясающий человек»: Яна Рудковская нежно прильнула к плечу мужа Настасьи Шубской

Продюсер и жена известного фигуриста Евгения Плющенко — Яна Рудковская — поделилась в микроблоге неожиданным кадром.
На нем она позирует вместе в прославленным хоккеистом Александром Овечкиным. На фото Яна Рудковская прильнула к спортсмену и мужу модели Настасьи Шубской.
Продюсер призналась, что их с Овечкиным связывает многолетняя дружба. С Яной Александр был знаком еще до появления в его жизни Настасьи Шубской.
«С Александром Овечкиным дружим 12 лет! Он не только великий спортсмен, но и потрясающий человек, который вместе со своей супругой очень много делает добрых дел», — написала под фото Яна Рудковская.
Александр Овечкин и Яна Рудковская. Фото: соцсети
На встречу с Овечкиным Рудковская облачилась в платье, поверх которого накинула пудровую косуху. Поклонники Яны Рудковской признались, что впечатлены кадром, и сделали комплименты Яне.
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«Замечательно, когда такая долгая дружба», «Очень классная пара», «Крепкой дружбы», «Как всегда, выглядите шикарно, красавица», — высказались в Сети.