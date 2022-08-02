«Потрясающий человек»: Яна Рудковская нежно прильнула к плечу мужа Настасьи Шубской

Продюсер и жена известного фигуриста Евгения Плющенко — Яна Рудковская — поделилась в микроблоге неожиданным кадром.

На нем она позирует вместе в прославленным хоккеистом Александром Овечкиным. На фото Яна Рудковская прильнула к спортсмену и мужу модели Настасьи Шубской.

Продюсер призналась, что их с Овечкиным связывает многолетняя дружба. С Яной Александр был знаком еще до появления в его жизни Настасьи Шубской.