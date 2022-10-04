«Потрясающее море»: Анна Нетребко в платье-рубашке и чалме козырнула изящными лодыжками на побережье

Накануне Нетребко также повеселилась с коллегами. Она отметилась на вечеринке в женственном наряде. Примечательно, что перед отъездом певица прогулялась по побережью. Она предстала в белом платье-рубашке. Наряд позволил ей подчеркнуть изящные лодыжки. Анна дополнила образ чалмой и крупными солнцезащитными очками.

«В Тель Авиве потрясающее море и огромная набережная, полная красивого (спортивного) народу и, конечно, невероятной красоты закаты!» — написала звезда.

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