«Потрясающее море»: Анна Нетребко в платье-рубашке и чалме козырнула изящными лодыжками на побережье

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она не скрывает, что любит путешествовать. Певица редко дает интервью. Однако она регулярно делится кадрами с гастролей. В этом году количество ее концертов сократились. Но она вернулась на сцену в Европе. Осенью звезда делала перерыв и успела отдохнуть дома, отметив 51-летие.
Не так давно Анна с мужем Юсифом Эйвазовым отправилась в Израиль. Несколько дней певица посвятила отдыху. Она посетила несколько храмов. Артистка носила в струящиеся платья. Она носила платки. Также оперная дива дала концерт. Публика тепло встретила ее и осыпали овациями. Звезда спела дуэтом с мужем.
Накануне Нетребко также повеселилась с коллегами. Она отметилась на вечеринке в женственном наряде. Примечательно, что перед отъездом певица прогулялась по побережью. Она предстала в белом платье-рубашке. Наряд позволил ей подчеркнуть изящные лодыжки. Анна дополнила образ чалмой и крупными солнцезащитными очками.
«В Тель Авиве потрясающее море и огромная набережная, полная красивого (спортивного) народу и, конечно, невероятной красоты закаты!» — написала звезда.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Какая красота», «Вы просто бесподобная», «Ну какая красивая», «Ножки идеальные», «Наряды у вас просто бесподобные», «Королева», «Море правда такое красивое», «Хорошенькая! И вам не дашь даже 30 лет», — стали писать пользователи Сети.