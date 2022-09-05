«Потрясающе! Просто потрясающе!»: Сябитова похвасталась роскошной малиной из своего огорода

Роза Сябитова в этом году не стала сажать много овощей на своем огороде, обойдясь зеленью и томатами. И, конечно, ведущая оставила декоративные растения и ягоды.

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Особенно порадовала телесваху малина, которая дала за сезон два урожая подряд.