«Потрясающе! Просто потрясающе!»: Сябитова похвасталась роскошной малиной из своего огорода

Роза Сябитова в этом году не стала сажать много овощей на своем огороде, обойдясь зеленью и томатами. И, конечно, ведущая оставила декоративные растения и ягоды.
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Особенно порадовала телесваху малина, которая дала за сезон два урожая подряд.
«Это лето радует всех садоводов и огородников. Смотрите, у меня второй урожай малины. Потрясающе! Будет моим девчонкам на завтрак, что поесть. Просто потрясающе! Спасибо, лето!» — сказала Роза Сябитова, показывая подписчикам на видео свою ягоду.