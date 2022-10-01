Потребовала отдать медкарты и документы: дети Пугачевой будут учиться в Израиле

В конце лета Алла Пугачева порадовала поклонников своим возвращением в Россию. Певица, как и обещала, прилетела, чтобы отдать детей в школу первого сентября.

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Правда, сын и дочка звезда не проучились в гимназии и месяца. На днях Примадонна с наследниками улетела в Израиль.

Как сообщил StarHit со ссылкой на Telegram-канал Mash, на этот раз артистка тщательно подготовилась к отъезду из страны.