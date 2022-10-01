Потребовала отдать медкарты и документы: дети Пугачевой будут учиться в Израиле

В конце лета Алла Пугачева порадовала поклонников своим возвращением в Россию. Певица, как и обещала, прилетела, чтобы отдать детей в школу первого сентября.
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Правда, сын и дочка звезда не проучились в гимназии и месяца. На днях Примадонна с наследниками улетела в Израиль.
Как сообщил StarHit со ссылкой на Telegram-канал Mash, на этот раз артистка тщательно подготовилась к отъезду из страны.
Алла Борисовна запросила у руководства 1-й московской гимназии в Липках личные дела сына и дочки, табели успеваемости, а также медкарты. Помимо этого певица попросила предоставить ей данные о грамотах и наградах Гарри и Лизы.
Напомним, муж Пугачевой Максим Галкин* не прилетал в Россию. Он остался ждать жену с детьми в Израиле.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.