«Потратила денег, но не залезла на гору»: Миро высмеяла Боню

Блогерша заявила, что экс-звезда «Дома-2» никогда не достигает своих целей.
Виктория Боня. Фото: Global Look Press.

Виктория Боня. Фото: Global Look Press

На днях Виктория Боня завершила свое приключение с восхождением на гору Манаслу в Гималаях. Модель призналась, что так и не достигла цели из-за схода лавин. 

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Опасаясь за свою жизнь, экс-звезда «Дома-2» приняла решение оставить идею с покорением вершины.

Лена Миро не оценила выбор Бони. Блогерша отметила, что теледива никогда не достигает своих целей.

«Спрашивается, а чего вообще лезла? Вечно с Боней так. Вечно что-то мешает Вике. То природа, то подруга, то замуж не взяли. Вот и теперь. Посвятила восхождение своему любимому. Потратила денег, но не залезла на гору, потому что не смогла», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.

Напомним, последние годы Боня живет в Монако. О возлюбленном модели ничего не известно, она держит его имя в тайне.

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