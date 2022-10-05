«Потратила денег, но не залезла на гору»: Миро высмеяла Боню

На днях Виктория Боня завершила свое приключение с восхождением на гору Манаслу в Гималаях. Модель призналась, что так и не достигла цели из-за схода лавин.

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Опасаясь за свою жизнь, экс-звезда «Дома-2» приняла решение оставить идею с покорением вершины.

Лена Миро не оценила выбор Бони. Блогерша отметила, что теледива никогда не достигает своих целей.