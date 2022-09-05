«Потому что опасно»: Шахназаров рассказал, что от Пугачевой отвернулись многие друзья

Недавно Примадонна вернулась в Россию.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева вернулась в Россию несколько дней назад. Примадонна отвела детей в третий класс и заявила, что будет наводить порядки в головах.

Публицист Михаил Шахназаров высказался на эту тему.

«Она приехала для того чтобы понять, что здесь происходит и начать, как она говорила, наводить порядки в наших с тобой головах. Она обращается к своим друзьям и знакомым, а многие не хотят быть уже друзьями и знакомыми, потому что опасно, потому что муж наговорил на несколько статей», - сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац».

 

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Напомним, Максим Галкин тем временем гастролирует по Австралии.

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