«Потому что опасно»: Шахназаров рассказал, что от Пугачевой отвернулись многие друзья

Алла Пугачева вернулась в Россию несколько дней назад. Примадонна отвела детей в третий класс и заявила, что будет наводить порядки в головах.

Публицист Михаил Шахназаров высказался на эту тему.

«Она приехала для того чтобы понять, что здесь происходит и начать, как она говорила, наводить порядки в наших с тобой головах. Она обращается к своим друзьям и знакомым, а многие не хотят быть уже друзьями и знакомыми, потому что опасно, потому что муж наговорил на несколько статей», - сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац».