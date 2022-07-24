«Потому что любит»: продюсер – о чувствах Алибасова к Федосеевой-Шукшиной

Личную жизнь Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной долгое время обсуждала вся страна. Недавно пара рассталась, но, по мнению людей из их окружения, продюсер до сих пор испытывает теплые чувства по отношению к актрисе.
Бари Алибасов. Фото: Global Look Press
«Бари про Лиду никогда не забывал: то шубу норковую подарит ей, то еще что. Когда Лидия Николаевна получила квартиру, именно Алибасов привел ее в божеский вид. Когда Федосеевой-Шукшиной тяжело, он всегда рядом и ведет себя крайне достойно. Потому что он ее любит», - цитирует концертного директора Александра Герасимова prozvezd.info.
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Напомним, Бари Алибасов был женат шесть раз. В ноябре 2018 он женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной, но в 2020 они развелись.