Потому что гей: Максима Галкина* собираются лишить родительских прав

В настоящее время прокуратура Московской области начала проверку по факту заявления о нарушения прав Елизаветы и Гарри Галкиных. Заявитель - юрист Ярослав Михайлов, директор АНО «Охрана вод и лесов». Общественник обеспокоен тем, что поведение звездного отца негативно отражается на психическом и физическом здоровье.

«Воспитание малолетних детей в семье гомосексуалиста, несомненно нанесет ущерб их психическому и физическому воспитанию. В связи с чем, полагал бы о необходимости принятия мер по пресечению воспитания малолетних детей гомосексуалистом Галкиным*», - цитирует заявление сайт ФАН.

Нетрадиционные интимные взгляды Галкина*, к слову, давно волнуют общество. Впервые открыто разоблачила шоумена журналист Маргарита Симоньян, сам артист никаких опровержений не сделал.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента