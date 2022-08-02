«Потом вернется и будет дальше здесь зажигать»: Шахназаров — о дружбе Зеленского и Реввы

Как отметил Шахназаров, у Реввы лучший друг — Зеленский. «Ну вот такой он украинец. Потом вернется и будет дальше здесь зажигать. Дело в том, что у нас люди из культуры утратили чувство реальности», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Александр Ревва с марта находится вместе со своей семьей в Испании. Пока неизвестно, когда он вернется в Россию.