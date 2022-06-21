А потом в США за ней? Рудова вслед за Бородиной запаслась уходящей из России Coca-Cola

Странная истерия охватила отечественных звезд после новостей о том, что напитки Coca-Cola вскоре станут недоступными для россиян.

Ксения Бородина закупила несколько ящиков, которых хватит при разумном использовании на несколько лет. «Паника», — описала свое состояние ведущая.

Наталья Рудова тоже оказалась большой любительницей газировки сомнительного содержания. В своем телеграме актриса показала шкаф-кладовую, где тоже на полках наряду с баночками консервированных овощей можно было увидеть хороший такой запас напитков Coca-Cola.

Интересно только, что дальше планируют делать звезды, когда эти залежи все-таки закончатся? Ехать за ними в Америку? Не лучше ли сразу простить и забыть? А как считаете вы?