«Потом подумала и решила»: Шахназаров прошелся по Собчак

Михаил Шахназаров в очередной раз высмеял Ксению Собчак. Публицист активно следит за деятельностью телезвезды и на этот раз прошелся по ее предприимчивости. В своем телеграм-канале он привел слова популярной блондинки и вынес свой вердикт.
«Поначалу я и взаправду хотела сходить на встречу с теми, кто отдал деньги за мои интерпассивные курсы. Но потом подумала и решила. Что я проститутка какая, ходить на встречи за деньги? И решила не ходить. Тем более, это уже мои деньги, а не чужие», - процитировал Шахназаров Собчак.
«К. Собчак, завкафедрой интернет-курсов института имени С. Мавроди», - отметил публицист.
Напомним, ранее Михаил Шахназаров высказывался о покинувших Россию звездах, в том числе Максиме Галкине и Чулпан Хаматовой.
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