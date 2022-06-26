«Потом подумала и решила»: Шахназаров прошелся по Собчак

Михаил Шахназаров в очередной раз высмеял Ксению Собчак. Публицист активно следит за деятельностью телезвезды и на этот раз прошелся по ее предприимчивости. В своем телеграм-канале он привел слова популярной блондинки и вынес свой вердикт.

«Поначалу я и взаправду хотела сходить на встречу с теми, кто отдал деньги за мои интерпассивные курсы. Но потом подумала и решила. Что я проститутка какая, ходить на встречи за деньги? И решила не ходить. Тем более, это уже мои деньги, а не чужие», - процитировал Шахназаров Собчак.