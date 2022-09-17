«Потом меня затравили»: Караулова заткнула наглую Бузову

Юлианна Караулова рассказала в шоу «Секрет на миллион» о своем конфликте с Ольгой Бузовой. Дело было на премии музыкального телеканала. Бывшая ведущая «Дома-2» вышла на сцену с благодарственной речью, но ее выступление затянулось.

«Оля очень долго говорила. И я ее прервала. На что Бузова попросила ее не перебивать. После этого ее поклонники начали писать мне гадости, затравили. Говорили, что я - поющие трусы, а Олечка настоящая артистка, что я ей завидую», - рассказала Караулова.

Сначала Юлианна с юмором относилась к комментариям. Но потом их стало чрезмерно много.

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