Потихоньку выводит в люди? Николаев привел модницу-дочку на интервью к Чуриковой

Игорь Николаев души не чает в младшей дочке Веронике. Для именитого композитора это отцовство стало поздним. У певца есть взрослая дочка Юлия, которая на несоклько лет старше его нынешней жены Юлии Проскуряковой. К своей падчерице-тезке, возлюбленная музыканта относится с теплотой. Они близкие подруги.

На личной страничке микроблога композитор поделился свежим снимком, которое было сделано после интервью с Яной Чуриковой. Телеведущая была рада повидаться с музыкантом и его смышленой дочкой Вероникой. Кстати, девочка близко дружит с двойняшками Гарри и Лизой. Игорь Николаев не только вхож в дом Примадонны, они с певицей и шоуменом Максимом Галкиным еще и кумовья.

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