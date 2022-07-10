Потихоньку выводит в люди? Николаев привел модницу-дочку на интервью к Чуриковой

Игорь Николаев души не чает в младшей дочке Веронике. Для именитого композитора это отцовство стало поздним. У певца есть взрослая дочка Юлия, которая на несоклько лет старше его нынешней жены Юлии Проскуряковой. К своей падчерице-тезке, возлюбленная музыканта относится с теплотой. Они близкие подруги.
На личной страничке микроблога композитор поделился свежим снимком, которое было сделано после интервью с Яной Чуриковой. Телеведущая была рада повидаться с музыкантом и его смышленой дочкой Вероникой. Кстати, девочка близко дружит с двойняшками Гарри и Лизой. Игорь Николаев не только вхож в дом Примадонны, они с певицей и шоуменом Максимом Галкиным еще и кумовья.
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Игорь Николаев с дочкой Вероникой и Яной Чуриковой. Фото: личный архив
Пока двойняшки Гарри и Лиза отдыхают с родителями в Латвии, Игорь Николаев всюду появляется с дочкой Вероникой. То они вместе ходили в «Детский мир», то пришли на интервью к звездной телеведущей. Похоже, что муж Юлии Проскуряковой стал потихоньку выводить наследницу в свет.
«Селфи на память после интереснейшего интервью с Чуриковой. Яночка, скорейшего выздоровления и восстановления!» - отметил Николаев.
Похоже, что телеведущая попала в больницу. Что с ней случилось Яна говорить не стала, но ответила на любезность музыканта благодарностью.
«Игорь, дорогой, спасибо за поддержку! Слава Богу, выписали! Все по плану», - заверила Чурикова.