Потихоньку выходят в свет: растолстевший Сабуров появился с очаровательной женой на концерте Басты

Нурлан Сабуров после злополучных выступлений в США, на которых он прослыл человеком с невнятной позицией, задержался там со своей женой Дианой.

На фото, которые избранница комика размещала в Сети пара выглядела беззаботной и счастливой. Диана предусмотрительно отключила комментарии к постам, не давая своим поклонникам высказаться по поводу их пребывания за границей.

Судя по этим снимкам, питался стендапер на чужбине хорошо, с каждым новым кадром он становился все полнее и полнее.

Ну а сейчас Нурлан Сабуров вернулся в Москву и уже вовсю дает концерты. Накануне пара впервые за долгое время отметилась в свете. Диана рассказала, что у них состоялось свидание, в ходе которого муж пригласил ее на концерт Басты. Кадрами из «Лужников», а также в лифте по дороге на стадион очаровательная жена артиста поделилась в соцсетях.