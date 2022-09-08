«Потихонечку мы и подружились»: новая жена Прилучного выдала, как познакомилась с его детьми от Муцениеце

Зепюр Брутян в свежем интервью рассказала о первом знакомстве с детьми Павла Прилучного. По словам молодой жены «мажора», все произошло само собой. Причем на детей Агаты Муцениеце их будущая мачеха произвела приятное впечатление. Сын Павла Прилучного, Тимофей, так проникся симпатией к Зепюр, что даже позвал ее с ними на шашлыки. Конечно, Брутян не смогла отказаться.

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