«Потихонечку мы и подружились»: новая жена Прилучного выдала, как познакомилась с его детьми от Муцениеце

Зепюр Брутян в свежем интервью рассказала о первом знакомстве с детьми Павла Прилучного. По словам молодой жены «мажора», все произошло само собой. Причем на детей Агаты Муцениеце их будущая мачеха произвела приятное впечатление. Сын Павла Прилучного, Тимофей, так проникся симпатией к Зепюр, что даже позвал ее с ними на шашлыки. Конечно, Брутян не смогла отказаться.
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Дети Павла Прилучного — сын Тимофей и дочка Мия — в школе. Фото: личный архив
«Мы познакомились с ними почти сразу, как начали встречаться. Паша был с детьми в батутном центре и предложил мне присоединиться. Я приехала, мы отлично провели время, а потом Тимофей спросил, поеду ли я с ними за город на шашлыки.
На самом деле, мы быстро нашли общий язык, все произошло как-то само собой. То Мия у меня что-то спрашивала, то Тимофей подходил за советом. Так потихонечку мы и подружились», — приводит Hello! слова Зепюр Брутян.