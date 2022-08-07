Потеряны 30 миллионов рублей! Подруга Пугачевой оказалась в бедственном положении

Подруга Аллы Пугачевой Кира Прошутинская потеряла крупную сумму денег на торговле акциями. Теледива хоть и понимала риски, однако и подумать не могла, что 400 тысяч долларов или 30 миллионов рублей, которые она вложила, «сгорят» за секунду, не принеся ей дохода.

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В попытках добиться справедливости женщина направилась в суд. Подруга Примадонны подала иск, указав на инвесторов компании «Универ Капитала», которые, по ее мнению, нечестно вели игру.

Прошутинская считает, что компания обязана возместить ей материальный ущерб, поэтому в борьбе за потерянные миллионы звезда экрана нацелилась идти до конца.

Напомним, Кира Прошутинская с детства дружит с Аллой Пугачевой, приятельницы до сих пор заглядывают друг к другу в гости. Один из таких визитов Примадонны стал для ведущей полной неожиданностью — в тот день звезда экрана узнала о необычном навыке Пугачевой.

Источник: Telegram-канал Mash.