Потеряла лидерство: Алла Пугачева перестала быть самой популярной у россиян звездой

Рейтинг составляется ежеквартально, и Пугачева с осени прошлого года занимала в нем первое место. Но этим летом артистка опустилась на четвертое место. Доверять сбежавшей из страны артистке люди стали меньше.

Лидерство у Пугачевой перехватил Филипп Киркоров. Он обогнал не только бывшую жену, но и Олега Газманова, Сергея Шнурова, Григория Лепса. Второе место заняла Ольга Бузова. «Бронза» - у Олега Газманова, сообщает «Комсомольская правда».