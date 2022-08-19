Потеряла дочь и расцвела рядом с внучкой: Наталья Фриске подловила, как ее мама возится с малышкой Луной

Мама ныне покойной певицы Жанны Фриске, Ольга Копылова, впервые за долгое время почувствовала вкус к жизни и желание радоваться мелочам.
Счастье в дом пожилой женщины вернулось с появлением на свет маленькой внучки Луны, которую Ольге Копыловой подарила младшая дочка Наталья Фриске.
Бабушка часто бывает в гостях у внучки Луны. Когда малышка рядом, с лица Ольги Копыловой не сходит улыбка.
Наталья Фриске подловила светящееся лицо мамы, когда та общалась с Луной. В гости к внучке Ольга Копылова приехала в нарядном платье.
Мама Жанны Фриске с удовольствием возится с внучкой Луной. Фото: соцсети
«Мама сейчас задала вопрос, нравится ли ей платье. И Луна прям отчетливо сказала: «Дя». А теперь молчит, жопка такая. Луняша, ну на камеру хотя бы разочек скажи», — рассказала Наталья Фриске.
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Напомним, в сентябре Наталья Фриске намерена вернуться к работе. Заботы о дочери, которой к тому моменту будет всего пять месяцев, она, вероятно, доверит своей маме.