Потеряла дочь и расцвела рядом с внучкой: Наталья Фриске подловила, как ее мама возится с малышкой Луной

Мама ныне покойной певицы Жанны Фриске, Ольга Копылова, впервые за долгое время почувствовала вкус к жизни и желание радоваться мелочам.

Счастье в дом пожилой женщины вернулось с появлением на свет маленькой внучки Луны, которую Ольге Копыловой подарила младшая дочка Наталья Фриске.

Бабушка часто бывает в гостях у внучки Луны. Когда малышка рядом, с лица Ольги Копыловой не сходит улыбка.

Наталья Фриске подловила светящееся лицо мамы, когда та общалась с Луной. В гости к внучке Ольга Копылова приехала в нарядном платье.