«Потерпел и свалил»: почему Прилучный покинул Муцениеце с Карпович и теперь с Брутян

Павел Прилучный после брака с Агатой Муцениеце оказался в объятиях Мирославы Карпович. Однако с актрисой он был недолго и сейчас наслаждается отношениями с другой своей коллегой — Зепюр Брутян.

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Почему «мажор» оставил двух актрис ради Зепюр Брутян, рассудила в своем ЖЖ Лена Миро.

По мнению блогера, Агата Муцениеце слишком унылая и «перманентно скорбящая». Она не умеет быть легкой.

«Прилучный потерпел-потерпел и свалил от хронической мученицы к Карпович. Впрочем, та тоже не сильно лучше оказалась: вроде и улыбалась почаще, чем тетушка Агата, но все равно какая-то блаженная, глазки — голодные», — написала Миро.

А вот Брутян оказалась женщиной-мечтой для Прилучного, по мнению акулы пера.

«Хорошенькая, улыбчивая, легкая. Зефирка, а не баба!» — восхитилась Лена.

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