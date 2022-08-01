Потаенное место — сгиб руки: как Мордюкова советовала бороться с жарой, рассказал Садальский

Стас Садальский в своем ЖЖ вспомнил, как Нонна Мордюкова советовала ему спасаться от жары.

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«Нужно намочить платок в холодной воде и положить на сгиб руки — это приносит сумасшедшее облегчение. А еще носить хрустальные бусы, тоже помогает!» — рассказывала актриса.

Стас Садальский признался, что метод его подруги хорош — сам пробовал и реально помогает в зной. Правда, ненадолго.

Вот только бусы он, конечно же, носить не будет даже при очень сильной жаре.