«Он посылал меня подальше»: Татьяна Лазарева рассказала об отношениях с Александром Масляковым

Актриса, телеведущая и звезда команды КВН Новосибирского государственного университета Татьяна Лазарева давно живет в Испании.

Из-за того, что она позволяла себе нелестные высказывания в адрес некоторых российских знаменитостей, на родине на нее ополчились многие. В том числе и создатель и ведущий КВН Александр Масляков, с которым Татьяна Лазарева какое-то время назад была в очень теплых отношениях.

Лазарева призналась, что не держит зла на Маслякова и вообще готова многое ему простить и прощала.