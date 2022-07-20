«Он посылал меня подальше»: Татьяна Лазарева рассказала об отношениях с Александром Масляковым

Актриса, телеведущая и звезда команды КВН Новосибирского государственного университета Татьяна Лазарева давно живет в Испании.
Из-за того, что она позволяла себе нелестные высказывания в адрес некоторых российских знаменитостей, на родине на нее ополчились многие. В том числе и создатель и ведущий КВН Александр Масляков, с которым Татьяна Лазарева какое-то время назад была в очень теплых отношениях.
Лазарева призналась, что не держит зла на Маслякова и вообще готова многое ему простить и прощала.
Татьяна Лазарева. Фото: Gkobal Look Press
«Александра Васильевича все равно буду любить, сколько бы раз он меня ни посылал подальше. Это какое-то другое чувство, но каждый имеет право на свое мнение», - сказала Татьяна Лазарева в интервью одному из латвийских телеканалов.
Тогда же Татьяна Лазарева дала понять, что считает Александра Маслякова империалистом, из-за которого, в конечном итоге, мы все останемся без КВН.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, в последнее время 80-летний Александр Масляков почти не появляется на публике. Отказался он и от ведения игр КВН. За него это сейчас делает телеведущий Валдис Пельш.