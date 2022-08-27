«Он поступает неправильно»: Сафронов осудил поведение Галкина

Никас Сафронов порадовался тому, что Алла Пугачева вернулась в Россию. А вот насчет возвращения на родину супруга Примадонны Максима Галкина не стал делать прогнозов.

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Художник признался, что ему не нравится поведение юмориста, который много раз нелестно высказывался о родной стране, находясь за границей.