«Он поступает неправильно»: Сафронов осудил поведение Галкина

Никас Сафронов порадовался тому, что Алла Пугачева вернулась в Россию. А вот насчет возвращения на родину супруга Примадонны Максима Галкина не стал делать прогнозов.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»
Художник признался, что ему не нравится поведение юмориста, который много раз нелестно высказывался о родной стране, находясь за границей.
«Я не могу за него говорить, но поступает он неправильно. Да, он был ведущим Первого канала, много шутил, но сейчас уже не смешно. Нам это не импонирует», — заявил Сафронов в разговоре с KP.RU.
Напомним, Галкин и Пугачева прожили в Израиле последние полгода. Все это время певица отмалчивалась, а ее супруг остро высказывался о ситуации в мире.