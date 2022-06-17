Постройневшая Саша Черно в брючном костюме брусничного оттенка пришла на презентацию песни Тани Строковой

Подруги по «Дому-2» Саша Черно и Таня Строкова поделились совместным снимком.
Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно за последние несколько месяцев кардинально преобразилась.

Саша Черно избавилась от нескольких десятков килограммов и начала позволять себе более модную и стильную одежду, чем та, в которую она облачалась раньше.

На этот раз Саша вышла в свет в стильном брючном костюме брусничного оттенка с объемным жакетом поверх черного топа.

В этом наряде Саша Черно пришла поддержать свою подругу по «Дому-2» Татьяну Строкову. Таня Строкова, ранее занимавшаяся туристическим бизнесом, решила попробовать себя в новом амплуа, она запела.  

Саша Черно поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в компании подруги.

Саша Черно и Таня Строкова. Фото: соцсети

«На презентации песни Татьяны Строковой. С очень хорошим смыслом. Люблю. Цвети, моя птичка», — подписала Саша Черно кадр.

Поклонники Черно пришли к парадоксальному выводу, глядя на фото двух подруг. Они заявили, что Саша Черно выглядит гораздо лучше, чем Таня Строкова, которая всегда была худой и стройной.

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