Постройневшая Рудова покрутила упругими бедрами на камеру

Наталья Рудова порадовала поклонников в своем Telegram видео, где на ней минимум одежды.

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На кадрах звезда сериала «Татьянин день» позирует в черном спортивном комплекте из утягивающих лосин и облегающего грудь топа.

Актриса покрутилась перед зеркалом, демонстрируя свои упругие бедра и рельефный пресс. Сначала она встала боком, сделав акцент на свой «мощный орех», после чего повернулась к камере лицом.

«Пойдемте тренироваться», — зазывно написала Рудова в блоге.

Поклонники порадовались за любимицу, отметив, что она шикарно выглядит и что ей больше не стоит худеть.