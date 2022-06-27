Постройневшая Нетребко в узких брюках в горох и шифоновой блузке предстала в театре в Вене

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Она выступала на самых больших площадках в Европе и не раз собирала полные залы в Нью-Йорке.

В этом году артистка устроила себе отпуск, когда некоторые театры отказались с ней работать из-за ситуации на Украине. Однако звезда смогла посетить Египет, США и Великобританию, где отдохнула с друзьями.