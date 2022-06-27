Постройневшая Нетребко в узких брюках в горох и шифоновой блузке предстала в театре в Вене

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Она выступала на самых больших площадках в Европе и не раз собирала полные залы в Нью-Йорке.
В этом году артистка устроила себе отпуск, когда некоторые театры отказались с ней работать из-за ситуации на Украине. Однако звезда смогла посетить Египет, США и Великобританию, где отдохнула с друзьями.
Оперная дива уже несколько недель находится дома в Вене. Анна проводит время с сыном Тьяго. Они зачастую устраивают прогулки на природе и посещают парки аттракционов.
Примечательно, что артистка каждый раз демонстрирует новые образы. Она умело скрывает недостатки фигуры с помощью нарядов.
На этот раз Нетребко в узких брюках в горох и шифоновой блузке цвета фуксии со шлейфом отметилась на прогулке в парке. лук дополнили мюли на шпильке.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
А вот вечером Анна уже отправилась в театр, где послушала классическую музыку. Она пришла с сестрой Натальей. Артистка не скрывает, что любит проводить время с семьей.
«Поговорили с Людвигом — все в порядке… послушали Брамса, Вивальди и Пьяцолу… Взлет прямо», — отметила звезда.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.
«Прекрасная, похудевшая сильно (больше не надо), как всегда с прекрасными постами поднимающими настроение», «Анна, вы, как всегда, самая яркая и классная!», «Вы просто очень обаятельная!», «То ли брюки шикарные, то ли вы просто постройнели», — стали писать подписчики.
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