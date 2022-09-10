Постройневшая Нетребко в коротком платье в горох и куртке с пайетками вышла на променад в Вене

На этот раз оперная дива облачилась в короткое платье в горох и куртку под деним с пайетками. Образ дополнила причудливая сумка Kate Spade в виде улитки, у которой панцирь раскрашен в горох. Наряд подчеркнул стройные и загорелые ноги Анны. Она наслаждалась осенней погодой. Артистка не осталась без внимания прохожих.

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