Постройневшая Нетребко в коротком платье в горох и куртке с пайетками вышла на променад в Вене

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру на сцене. В скором времени певица отметит 51-летие. Она не перестает ездить на гастроли, хотя в этом году некоторые театры перестали с ней работать из-за ситуации в мире. Артистка давала концерты в Италии. А недавно она посетила Германию, где феерично выступила с мужем Юсифом Эйвазовым.
Нетребко славится своим чувством стиля. Она не боится носить шорты. А вот время прогулок по Гамбургу певица щеголяла в леопардовом платье и жакете. На сцене артистка не перестает блистать в вечерних нарядах. Но накануне Анна вернулась в Вену, где живет уже много лет. Она не устояла и отправилась гулять по любимым улочкам.
На этот раз оперная дива облачилась в короткое платье в горох и куртку под деним с пайетками. Образ дополнила причудливая сумка Kate Spade в виде улитки, у которой панцирь раскрашен в горох. Наряд подчеркнул стройные и загорелые ноги Анны. Она наслаждалась осенней погодой. Артистка не осталась без внимания прохожих.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Кажется дождь собирается… чую», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Ее образ получил особенно много похвалы. «Анна не реальная, красотка! Сумка такая прикольная», «Независимо от погоды на улице пусть в вашем сердце всегда сияет солнышко!», «Какая вы здесь прекрасная», «Выглядите потрясающе», «Какая вы здесь прекрасная», — написали подписчики.