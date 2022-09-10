Постройневшая Нетребко в коротком платье в горох и куртке с пайетками вышла на променад в Вене

Оперная дива вернулась в Австрию, где живет много лет. Она восхитила поклонников женственным нарядом, который подчеркнул ее загорелые ноги.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру на сцене. В скором времени певица отметит 51-летие. Она не перестает ездить на гастроли, хотя в этом году некоторые театры перестали с ней работать из-за ситуации в мире. Артистка давала концерты в Италии. А недавно она посетила Германию, где феерично выступила с мужем Юсифом Эйвазовым.

Нетребко славится своим чувством стиля. Она не боится носить шорты. А вот время прогулок по Гамбургу певица щеголяла в леопардовом платье и жакете. На сцене артистка не перестает блистать в вечерних нарядах. Но накануне Анна вернулась в Вену, где живет уже много лет. Она не устояла и отправилась гулять по любимым улочкам. 

На этот раз оперная дива облачилась в короткое платье в горох и куртку под деним с пайетками. Образ дополнила причудливая сумка Kate Spade в виде улитки, у которой панцирь раскрашен в горох. Наряд подчеркнул стройные и загорелые ноги Анны. Она наслаждалась осенней погодой. Артистка не осталась без внимания прохожих.

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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

«Кажется дождь собирается… чую», – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Ее образ получил особенно много похвалы. «Анна не реальная, красотка! Сумка такая прикольная», «Независимо от погоды на улице пусть в вашем сердце всегда сияет солнышко!», «Какая вы здесь прекрасная», «Выглядите потрясающе», «Какая вы здесь прекрасная», — написали подписчики.

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