Постройневшая Нетребко мини-шортах повеселилась со своим подросшим сыном в Бургенланде

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Она выступала в самых розных странах. Но в этом году с ней перестали сотрудничать некоторые театры, поэтому артистка устроила себе отпуск.

Она посетила Египет, а также побывала в Нью-Йорке и Великобритании. К концу весны звезда вернулась на сцену в Европе.