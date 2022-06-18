Постройневшая Нетребко мини-шортах повеселилась со своим подросшим сыном в Бургенланде

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Она выступала в самых розных странах. Но в этом году с ней перестали сотрудничать некоторые театры, поэтому артистка устроила себе отпуск.
Она посетила Египет, а также побывала в Нью-Йорке и Великобритании. К концу весны звезда вернулась на сцену в Европе.
Уже несколько дней Анна находится в Вене. Там она уже давно обжила просторную квартиру. Примечательно, что певица устраивает посиделки с друзьями, а также гуляет на природе. Каждый раз она демонстрирует яркие летние образы. Даже на ферме артистка щегольнула в платье и шляпке.
На этот раз она отправилась в парк аттракционов вместе с сыном Тьяго. Они приехали в Бургенланд. Нетребко предстала в мини-шортах и майке. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру и изящные ноги. Образ дополняла вязаная шапка. наследник даже уговорил ее покататься на горках.
Поклонники восхитились смелостью певицы. Многие также осыпали комплиментами ее за то, как она выглядит в 50 лет. А преданные фанаты отметили, что Тьяго очень вырос и скоро догонит маму.
«Тишенька классный», «А я боюсь таких горок. Восхищаюсь вашей храбростью», «Какая вы стройная», «Анна, как вы похудели», «Ножки космической красоты», «Как круто! Вы просто идеальная мама», — прокомментировали пост подписчики.
Анна Нетребко и сын Тьяго с другом Аркадием. Фото: соцсети звезды