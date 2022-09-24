Постройневшая Бузова в лавандовом костюме с узкими брюками устроила посиделки с моложавой мамой в ресторане

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что за ее жизнью в соцсетях следят больше 20 миллионов людей.

Артистка снимается в новых передачах. Также она не пропускает светских раутов и вечеринок. Однако последние несколько дней звезда провела на съемках передач и шоу.