Постройневшая Бузова в лавандовом костюме с узкими брюками устроила посиделки с моложавой мамой в ресторане

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что за ее жизнью в соцсетях следят больше 20 миллионов людей.
Артистка снимается в новых передачах. Также она не пропускает светских раутов и вечеринок. Однако последние несколько дней звезда провела на съемках передач и шоу.
На съемках стилисты подбирают для нее броские наряды. Ольга носит как платья в кукольном стиле, так и костюмы. В обычной жизни она предпочитает общаться в кэжуал образы с косухами. Но накануне телеведущая прилетела в Санкт-Петербург.
В родном городе Бузова повидалась с мамой. Она сводила ее в роскошный ресторан. Телеведущая облачилась в брючный костюм лавандового цвета с узкими брюками. Наряд дополнили белые туфли и кожаная сука. Она запечатлелась с мамой Ириной Александровной, которая была без макияжа. Поклонники заметили, что родительница звезды постройнела.
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Ольга Бузова с мамой. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Бузова в последнее время часто хвастается подарками. На этот раз ей вручили огромный букет роз. Телеведущая была рада такому внимание, но имя поклонника утаила.
Фанаты осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что артистка похорошела с новой прической. «Боже, какая красота! Шикарный букет, под цвет костюма!», «Олечка, вы прекрасны, как эти розы!», «И наряд красивый, и прическа отличная», «Мама у вас похудела! Вы тоже похорошели», — стали писать подписчики.