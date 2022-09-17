Постройневшая Ани Лорак в модных джинсах и рубашке впервые за долгое время отметилась на публике

Ани Лорак является известной украинской певицей. Она уже давно выступает на сцене. Больше 10 лет артистка регулярно давала концерты и жила в России.

Она растила дочку Софию, которую брала с собой на гастроли и показывала родные края в Киеве. Но с недавних пор звезда перестала публиковать фото и рассказывать о своей жизни.