«Пострашнела и постарела»: Гузеева ответила критикующим ее хейтерам

Бывшая ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева часто ругается со своими подписчиками. Пользователи критикуют не только ее взрывной характер, но и внешность. Однако актриса всегда находит искрометный ответ.

«Я вот думаю про Монику Беллуччи... Это же воздух, зефир, лепесток розы, самый лучший аромат и само совершенство! Женщина, которая в 50 лет сыграла девушку Бонда! Но даже про нее пишут, что она пострашнела и постарела. А что уж нам-то, не Моникам, не Беллуччам?» — заявила Гузеева в соцсетях.