Пострадала дважды: преследуемой неизвестным Самойловой врезал дома Джиган

Оксана Самойлова с некоторых пор стабильно получает от неизвестного человека корзины с цветами. Жена рэпера Джигана вначале была растрогана этим поступком тайного поклонника, а потом стала бояться.

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Ей вдруг начало казаться. что она является объектом преследования, ведь воздыхатель ни разу не оставил в цветах записки. И что все это значит Оксана Самойлова до конца не понимает.

Ну а теперь, плюсом к этим опасениям, она получила от своего мужа. Он устроил ей дома сцену ревности, подозревая, что его избранница отлично знает, кто по ней вздыхает.

Получившая дважды Самойлова была вынуждена обратиться в соцсетях к своему почитателю, требуя прекратить заваливать ее цветами.