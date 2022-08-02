«Постойте, Хюррем же рыжей была!»: как Мерьем Узерли выглядела в юности, когда была брюнеткой

Мерьем Узерли и спустя 8 лет после выхода на экран последней серии турецкого сериала «Великолепный век» остается для поклонников Хюррем султан. Этот образ настолько прилип к актрисе, что порой фанаты забывают о том, что за плечами их любимицы-турчанки есть и другие не менее яркие персонажи.

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Кстати, Мерьем Узерли не всегда была рыженькой, как ее Хюррем султан из «Великолепного века». На архивном фото, которое актриса публиковала в личном микроблоге, она запечатлена совсем в другом виде — брюнеткой, да и к тому же, заметно упитанной с детской припухлостью щек. Рядом с Мерьем ее братья, сестра и мама Урсула.

