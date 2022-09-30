«Постоянные выпивки, хабалистость, разнузданность»: Пугачевой напомнили ее грешки

Поговаривают, что Алла Пугачева на частном джете улетела из России, забрав с собой 9-летних двойняшек Гарри и Лизу. Хотя поначалу Примадонна утверждала, что привезла детей в подмосковный замок в деревне Грязь к началу учебного года. Вот только за партой отпрыски шоумена Максима Галкина* провели всего месяц. Пугачева спешно собрала свои пожитки и увезла детей в Израиль.

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Знаменитый ютуб-психолог Вероника Степанова считает, что Примадонна всегда обладала силой воли и внутренним стрежнем. При этом в более молодые годы Алла Борисовна жила так, как ей хотелось, наплевав на общественное мнение.

«Есть жесткость, постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность, социопатия... Сейчас она немножечко взяла себя в руки, потому что двое маленьких детей, надо как-то следить за здоровьем», — приводит PROzvezd слова Вероники Степановой.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.